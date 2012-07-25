Оставшиеся задачи и общее ТЗ во вложении.Срочно
Создание формы для заказа
Требуется создать форму-калькулятор для сайта.
В калькуляторе можно выбрать материал из нескольких предложенных и размер изделия. После чего форма выдает клиенту стоимость готовой продукции и предлагает заполнить свои контактные данные для совершения заказа.
После заполнения контактных данных форма отправляет письмо на почту со всеми данными.
Будущему исполнителю покажу пример формы на чужом сайте.
Указывайте пожалуйста стоимость работы, время и желательно портфолио.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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