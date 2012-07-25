Создание формы для заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок261 просмотр

Требуется создать форму-калькулятор для сайта.

В калькуляторе можно выбрать материал из нескольких предложенных и размер изделия. После чего форма выдает клиенту стоимость готовой продукции и предлагает заполнить свои контактные данные для совершения заказа.

После заполнения контактных данных форма отправляет письмо на почту со всеми данными.

Будущему исполнителю покажу пример формы на чужом сайте.

Указывайте пожалуйста стоимость работы, время и желательно портфолио.

13 лет назад
kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Musheghmel
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Работа была выполнена быстра и качественно. Доволен на все 100%.
Отличный заказчик, человек приятен в общении.

Заявки фрилансеров

Musheghmel
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад