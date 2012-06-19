Календарик с заданиями

$95
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

Для внутреннего офиса нужно сделать календарик с задачами, иными словами ежендевник.

За основу можно взять уже готовый скрипт: http://arshaw.com/fullcalendar/

Уже имеется база сотрунков, я ее предостявлю.

Функфионал:

1. создание задачи администратором. в задании указывается время начала и время окончания задачи

2. Просмотр полного текста задачи

3. Ход выполнения задачи(небольшие коментарии к задаче - свобоный текст)

4. И соответсвенно выбор исполнителя

Подробности в ЛС

13 лет назад
abused
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dkorsar
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

dkorsar
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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