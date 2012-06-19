Парсер vBulletin

Нужно программное решение для наполнения своего vBulletin форума!

Требуется, чтобы была возможность настроить несколько источников (сторонних форумов доноров). Также необходима функция обновления форума (запускается парсер он обходит форумы доноры , берет появившиеся новые ответы , темы , форумы и обновляет на нашем форуме)

Также возможность парсить логины мемберов (желательно аватарки тоже). Пароль для этих логинов должен быть один и тот же.

В интернете много подобных готовых решений, которые продают по 30-50 долларов.

Вы можете разрабатывать парсер на основе чужих исходных кодов.