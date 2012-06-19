Парсер vBulletin

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Нужно программное решение для наполнения своего vBulletin форума!

Требуется, чтобы была возможность настроить несколько источников (сторонних форумов доноров). Также необходима функция обновления форума (запускается парсер он обходит форумы доноры , берет появившиеся новые ответы , темы , форумы и обновляет на нашем форуме)

Также возможность парсить логины мемберов (желательно аватарки тоже). Пароль для этих логинов должен быть один и тот же.

В интернете много подобных готовых решений, которые продают по 30-50 долларов.

Вы можете разрабатывать парсер на основе чужих исходных кодов.

13 лет назад
aleksandravang
Александра 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание формы для заказа

    Требуется создать форму-калькулятор для сайта. В калькуляторе можно выбрать материал из нескольких предложенных и размер изделия. После чего форма выдает клиенту стоимость готовой продукции и предлагает заполнить свои контактные данные для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Формы

    $25

    задание в прикрепленном фале Кроме этих двух что в приклеплённом файле, нужна третья форма, в которой будет визуальный редактор, можно будет добавлять дополнительные поля и она будет сохранятся на сайте.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • УРЛ-ссылки для OSCommerce

    Добрый день! Требуется сделать урл-ссылки для OSCommerce. Сделать чпу для категорий и товаров, новостей автоматическая генерация для товаров, описание, ключевые, титлы т.е название товара | название сайта - и ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Google Map API + PHP

    Нужно переделать карту объектов на сайте. На данный момент на сайте более 2000 объектов данные передаются в формате JSON – в итоге сайт "захлебывается" Что нужно сделать: 1) Переписать/написать с нуля загрузку ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль создания лекций и тестов в формате SCORM

    $1000

    здравствуйте, ищу специалиста для создания модуля онлайн тестирования и обучения на сайта. Уроки и тесты должны создаваться и просматриваться с сайта. Храниться должны в формате SCORM. Обсужу детали с кандидатами. Спасибо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Календарик с заданиями

    $95

    Для внутреннего офиса нужно сделать календарик с задачами, иными словами ежендевник. За основу можно взять уже готовый скрипт: http://arshaw.com/fullcalendar/ Уже имеется база сотрунков, я ее предостявлю. Функфионал: 1. создание задачи администратором. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад