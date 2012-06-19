Требуется создать форму-калькулятор для сайта. В калькуляторе можно выбрать материал из нескольких предложенных и размер изделия. После чего форма выдает клиенту стоимость готовой продукции и предлагает заполнить свои контактные данные для ...
Парсер vBulletin
Нужно программное решение для наполнения своего vBulletin форума!
Требуется, чтобы была возможность настроить несколько источников (сторонних форумов доноров). Также необходима функция обновления форума (запускается парсер он обходит форумы доноры , берет появившиеся новые ответы , темы , форумы и обновляет на нашем форуме)
Также возможность парсить логины мемберов (желательно аватарки тоже). Пароль для этих логинов должен быть один и тот же.
В интернете много подобных готовых решений, которые продают по 30-50 долларов.
Вы можете разрабатывать парсер на основе чужих исходных кодов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $25
задание в прикрепленном фале Кроме этих двух что в приклеплённом файле, нужна третья форма, в которой будет визуальный редактор, можно будет добавлять дополнительные поля и она будет сохранятся на сайте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть скрипт формы обратной связи. Исходник прилагается. Надо прикрутить каптчу к форме обратной связи. Оплата по факту, в течение 10 минут после прохождения теста на моем сервереЗавершен13 лет назад
Добрый день! Требуется сделать урл-ссылки для OSCommerce. Сделать чпу для категорий и товаров, новостей автоматическая генерация для товаров, описание, ключевые, титлы т.е название товара | название сайта - и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно переделать карту объектов на сайте. На данный момент на сайте более 2000 объектов данные передаются в формате JSON – в итоге сайт "захлебывается" Что нужно сделать: 1) Переписать/написать с нуля загрузку ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
здравствуйте, ищу специалиста для создания модуля онлайн тестирования и обучения на сайта. Уроки и тесты должны создаваться и просматриваться с сайта. Храниться должны в формате SCORM. Обсужу детали с кандидатами. Спасибо.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
нужно выставить сортировку дата по убыванию.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Здравствуйте весь дизайн и верстку предоставлю тз и утвержденный дизайн главной прикладываю выслушаю предложения по системам управления бюджет $1000, срок - месяцВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Сверстать сайт и создать тему wordpress. Заявки просьба не оставлять, проект персонально для gydween.Завершен13 лет назад
- $95
Для внутреннего офиса нужно сделать календарик с задачами, иными словами ежендевник. За основу можно взять уже готовый скрипт: http://arshaw.com/fullcalendar/ Уже имеется база сотрунков, я ее предостявлю. Функфионал: 1. создание задачи администратором. ...Закрыт13 лет назад