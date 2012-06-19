УРЛ-ссылки для OSCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день!

Требуется сделать урл-ссылки для OSCommerce.

Сделать чпу для категорий и товаров, новостей

автоматическая генерация для товаров, описание, ключевые, титлы

т.е название товара | название сайта -

и ссылка http://www.site.ru/categoriya/nazvanietovata.123.html

http://www.site.ru/categoriya/categoriya/nazvanietovata.123.html

Просьба сразу указывать цену и срок выполнения работы.

HTML
13 лет назад
asdfghj
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Был
12 лет назад

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