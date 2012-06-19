Google Map API + PHP

Нужно переделать карту объектов на сайте.

На данный момент на сайте более 2000 объектов данные передаются в формате JSON – в итоге сайт "захлебывается"

Что нужно сделать:

1) Переписать/написать с нуля загрузку объектов через AJAX

карта должна подгружаться после загрузки самого сайта.

2) Загружать только те объекты которые отображаются на сайте а не тянуть все объекты, следовательно написать php скрипт который будет формировать этот JSON файл.

3) Объекты объедены в кластеры – нужно оптимизировать работу – сделать что бы кластеры формировались в рамках отображаемой области.

Все остальные подробности при личной переписке.

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