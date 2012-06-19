Модуль создания лекций и тестов в формате SCORM

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

здравствуйте, ищу специалиста для создания модуля онлайн тестирования и обучения на сайта. Уроки и тесты должны создаваться и просматриваться с сайта. Храниться должны в формате SCORM.

Обсужу детали с кандидатами.

Спасибо.

13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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