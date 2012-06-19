Форма подписки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

Нужно сделать на сайте (Jumla) форму подписки из СмартРеспондера соответствующую дизайну сайта. В дальнейшем - постоянное изменение ее под разные темы подписок. Генерация всплывающих окон из этой же службы.

13 лет назад
polinatr
Полина 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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