Нужно разработать калькулятор доставки стройматериалов по Киеву и Киевской области. Скорее его нужно будет привязывать к существующим сервисам (картам), где можно будет брать информацию о киламетраже доставки.

Переменными будет дальность и тип машины, которой будет осуществляться доставка.

Более детально при в личку. Рассмотрю варианты реализации.