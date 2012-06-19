Сделать ограничение записи аудио. Флеш+яваскрипт

$25
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Закрыт1 заявка119 просмотров

Есть модуль для Drupal 6.Х - http://drupal.org/project/audiorecorderfield который использует библиотеку https://github.com/jwagener/recorder.js Модуль записывает аудио с микрофона, нужно поставить ограничение на время записи (10 секунд). Вообщем необходимо разобраться как это ограничение туда вставить.

DrupalJavaScript
13 лет назад
dem7799
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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