Настроить URL+ стоимость доставки

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Joomla 2.5 virtuemart 2.0.6

1. Необходимо настроить вывод URL/

На данный момент товар выводится так:

http://сайт.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/laminirovannye-dveri/1g1-mezhkomnatnaya-laminirovannaya-dver-italyanskij-orekh-detali нужно чтоб выводился так: http://сайт.ru/produkt/1g1-mezhkomnatnaya-laminirovannaya-dver-italyanskij-orekh

Вывод категорий. Сейчас так:

http://сайт.ru/catalog/napolnye-pokrytiya/laminat/laminat-alloc/commercial-stone

надо так: http://сайт.ru/catalog/commercial-stone

Sef404 стоит, но настроить им не смог (на 1.5 всё норм. работало)

2. На сайте несколько групп товаров. У каждой группы своя стоимость доставки. Межкомнатные двери 1200р. Ламинат 1200р. Плитка 1400р. Сантехника и мебель 700р. Люстры 500р (если заказ по люстрам больше 5000р. -то доставка бесплатна), самовывоз 500р. Нужно эти цены привязать к родительским категориям, чтобы сразу в корзине выскакивала нужная цена доставки, причем если заказывают, например, плитку (1400)+двери (1200)+ламинат (1200) автоматом считало: берется самая дорогая доставка (1400) + половина доставки по дверям (600)+половина доставки ламината (600) и всё это наглядно в корзине рассписывалось. Ну и бесплатная доставка люстр свыше 5000р. тоже надо учитывать. Также привязать оплату через Сбербанк (если возможно)

Бюджет 2000р. Возможно больше при обосновании.

Joomla
13 лет назад
pusc
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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