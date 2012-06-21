Есть магазин на Битриксе с натянутым шаблоном. Есть верстка. Нужно переделать шаблон под актуальную верстку.
Настроить URL+ стоимость доставки
Joomla 2.5 virtuemart 2.0.6
1. Необходимо настроить вывод URL/
На данный момент товар выводится так:
http://сайт.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/laminirovannye-dveri/1g1-mezhkomnatnaya-laminirovannaya-dver-italyanskij-orekh-detali нужно чтоб выводился так: http://сайт.ru/produkt/1g1-mezhkomnatnaya-laminirovannaya-dver-italyanskij-orekh
Вывод категорий. Сейчас так:
http://сайт.ru/catalog/napolnye-pokrytiya/laminat/laminat-alloc/commercial-stone
надо так: http://сайт.ru/catalog/commercial-stone
Sef404 стоит, но настроить им не смог (на 1.5 всё норм. работало)
2. На сайте несколько групп товаров. У каждой группы своя стоимость доставки. Межкомнатные двери 1200р. Ламинат 1200р. Плитка 1400р. Сантехника и мебель 700р. Люстры 500р (если заказ по люстрам больше 5000р. -то доставка бесплатна), самовывоз 500р. Нужно эти цены привязать к родительским категориям, чтобы сразу в корзине выскакивала нужная цена доставки, причем если заказывают, например, плитку (1400)+двери (1200)+ламинат (1200) автоматом считало: берется самая дорогая доставка (1400) + половина доставки по дверям (600)+половина доставки ламината (600) и всё это наглядно в корзине рассписывалось. Ну и бесплатная доставка люстр свыше 5000р. тоже надо учитывать. Также привязать оплату через Сбербанк (если возможно)
Бюджет 2000р. Возможно больше при обосновании.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СДЕЛКА БЕЗ РИСКА!!! разработка сайта на любом готовом движке. верстка присутсвует, но небльшие поправки в верстке нужно будет сделать (мелочи) ТЗ и примеры страниц кандидатам.Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо: 1. Значительно доработать раздел Задачи: переделать карточку задачи, написать процессы прохождения задач в зависимости от типа задачи (простая задача, задача-согласование документа, задача-финансовое согласование, проектная задача) 2. Написать раздел регистрации входящей и исходящей ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется сайт, на котором нужно выполнять одни и те же действия: нажимать на кнопку отправить. Макрос писать не охота. Хочу отдельный файл exe, после запуска которого будут кликаться эти кнопки на сайте. ...Закрыт13 лет назад
Существует готовая интеграция Webasyst и PAP: http://postaffiliatepro.ru/webasyst/ Нужно ее доделать: 1)На шаге 2 после sale.setTotalCost('{$total}'); sale.setOrderID('{$orderID}'); передать дополнительные параметры: sale.setCoupon(купон_использованный_в_заказе) sale. setData1(email_покупателя) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуются настройка дизайна и функций городского портала . Движек DLE Если в двух словах мой сайт http://а37.рф/ хотелось бы приблизиться к http://66.ru/. Оплата договорная.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт используя скрипт Aardvark topsites php, работа для тех кто уже имел дело с ним. Нужна очень гибкая настройка... Тематика сайта ММОРПГ. ICQ: 66-один-9-6-восемьВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
В общем, нужна развернутая консультация как получить нужный результат с использованием скрипта на jQuery. исходные данные: 1. сам скрипт и пример того что он делает - здесь: http://arborjs.org/ 2. здесь пример того, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $25
Есть модуль для Drupal 6.Х - http://drupal.org/project/audiorecorderfield который использует библиотеку https://github.com/jwagener/recorder.js Модуль записывает аудио с микрофона, нужно поставить ограничение на время записи (10 секунд). Вообщем необходимо разобраться как это ограничение туда вставить.Закрыт13 лет назад
Добрый день, Нужно подправить и доперевести шаблон wordpress с templatemonster. Есть проблемы с обрезанием длины заголовка в боковой колонке, плюс на всех страницах надо перевести всякие мелочи типа POSTED ON, sold, ...Завершен13 лет назад