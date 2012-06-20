Есть магазин на Битриксе с натянутым шаблоном. Есть верстка. Нужно переделать шаблон под актуальную верстку.
Настройка и исправление ошибок на гор. портале.
Требуются настройка дизайна и функций городского портала . Движек DLE Если в двух словах мой сайт http://а37.рф/ хотелось бы приблизиться к http://66.ru/. Оплата договорная.
Заявки фрилансеров
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