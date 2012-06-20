Joomla - подключить yandex почту на сайт

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Завершен2 заявки129 просмотров

Интегрировать на сайт на основе Joomla 1.5 корпоративную почту pdd.yandex.ru (вида username@sitename....). Предусмотреть возможность:

- создания новых почтовых ящиков при регистрации пользователя.

- удаления почтовых ящиков при удалении пользователя.

- изменения пользователем своего пароля.

- одновременной авторизации на сайте и в почте - через 1 форму входа на сайт.

- уведомления о непрочитанных письмах (можно в Jomsocial).

- создания новых почтовых ящиков для старых пользователей.

предлагайте варианты с бюджетом плз

Joomla
13 лет назад
sigourd
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$30
1 день
Весьма доволен сотрудничеством, работа сделано не то что быстро - моментально! - что свидетельствует о высоком профессионализме. Рекомендую всем
Олег очень приятный в общении и пунктуальный в постановке задачи заказчик. Оплата моментально, все требующиеся для выполнения работ доступы - тоже. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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