Требуется разработать плагин под FireFox. ТЗ при переписке. Тематика: анализ открываемых пользователем страниц. Стоимость проекта обсуждается после утверждения ТЗ.
Joomla - подключить yandex почту на сайт
Интегрировать на сайт на основе Joomla 1.5 корпоративную почту pdd.yandex.ru (вида username@sitename....). Предусмотреть возможность:
- создания новых почтовых ящиков при регистрации пользователя.
- удаления почтовых ящиков при удалении пользователя.
- изменения пользователем своего пароля.
- одновременной авторизации на сайте и в почте - через 1 форму входа на сайт.
- уведомления о непрочитанных письмах (можно в Jomsocial).
- создания новых почтовых ящиков для старых пользователей.
предлагайте варианты с бюджетом плз
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