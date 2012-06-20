Excel и 1С

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Закрыт3 заявки175 просмотров

Требуется из Excel таблицы пару столбцов отправлять в 1С.

13 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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