Верстка и натяжка на Webasyst

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

1. Есть дизайн в PSD, его нужно сверстать и натянуть. Дизайн уже частично натянут — прошлый программист делал и пропал...

Так же хочу отметить что модули и скрипты разрабатывать не нужно, нужен только скрипт отправки, который нужно поставить на кнопку купить и отзывы, его можно взять тут technovilka.ru/, в остальном нужно только сверстать и натянуть на сайт

сайт на который нужно натянуть дизайн на движке webasyst

2. Сроки 2 дня

Если сработаемся, то будем продолжать сотрудничать — есть еще ряд проектов с которыми нужно поработать.

Что мне нужно от вас:

1. Имя, e-mail, icq, skype (для того что бы созвониться – это обязательно)

Webasyst
13 лет назад
IgorBrayt
Игорь 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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