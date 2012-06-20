Верстка и натяжка на Webasyst

1. Есть дизайн в PSD, его нужно сверстать и натянуть. Дизайн уже частично натянут — прошлый программист делал и пропал...

Так же хочу отметить что модули и скрипты разрабатывать не нужно, нужен только скрипт отправки, который нужно поставить на кнопку купить и отзывы, его можно взять тут technovilka.ru/, в остальном нужно только сверстать и натянуть на сайт

сайт на который нужно натянуть дизайн на движке webasyst

2. Сроки 2 дня

Если сработаемся, то будем продолжать сотрудничать — есть еще ряд проектов с которыми нужно поработать.

Что мне нужно от вас:

1. Имя, e-mail, icq, skype (для того что бы созвониться – это обязательно)