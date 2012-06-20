Bitrix - Разработка партнерского раздела.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок106 просмотров

Ищется исполнитель на разработку партнерской части интернет-магазина.

Исключительное требование – реализация ТЗ в 2-х недельный срок с учетом

тестирований и доработок.

13 лет назад
syssllit
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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