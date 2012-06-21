Сайт №1 (уже сверстан) - настроить формы отправки данных, залить на серв http://ruslan-test.netai.net/ 1. Форма должна отправлять данные на [email protected] 2. После отправки форм, должна выскакивать страница (модальное окно) с ...
Система отслеживания электронной почты на php
Необходима система которая бы отслеживала электронную почту на php. Т.е. при отправке сообщения записывала его в базу, а затем меняла статус доставки на отправлено либо ошибка. Варианты реализации,цену и сроки жду
skype: blackcat200777
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