Система отслеживания электронной почты на php

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Завершен2 заявки134 просмотра

Необходима система которая бы отслеживала электронную почту на php. Т.е. при отправке сообщения записывала его в базу, а затем меняла статус доставки на отправлено либо ошибка. Варианты реализации,цену и сроки жду

skype: blackcat200777

PHP
13 лет назад
BobulevVT
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

TOP_RIDER
Геннадий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Замечательно помог, со знанием дела, и быстро, рекомендую !
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

TOP_RIDER
Геннадий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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