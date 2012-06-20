Требуется разработать плагин под FireFox. ТЗ при переписке. Тематика: анализ открываемых пользователем страниц. Стоимость проекта обсуждается после утверждения ТЗ.
Упрощенный аналог Megaplan.ru
web приложение
необходима система учета финансов и доставок заказов. примерно что необходимо
- распределение ролей пользователя админ, бухгалтер, менеджер, гость (определяются админом)
-типы клиентов: розница, дилер
-типы оплат: нал, безнал
- возможность связывать клиентов между собой
-фильтры по клиентам, датам отгрузок, менеджерам, заказам, поставщикам
-учет расчетов с поставщиками
-возможность привязки документов pdf, xls к заказам
-шифрование SSL/VPN
экспорт данных в pdf, xls
+ CRM- под вопросом
Заявки фрилансеров
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