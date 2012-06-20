Упрощенный аналог Megaplan.ru

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Закрыт1 заявка117 просмотров

web приложение

необходима система учета финансов и доставок заказов. примерно что необходимо

- распределение ролей пользователя админ, бухгалтер, менеджер, гость (определяются админом)

-типы клиентов: розница, дилер

-типы оплат: нал, безнал

- возможность связывать клиентов между собой

-фильтры по клиентам, датам отгрузок, менеджерам, заказам, поставщикам

-учет расчетов с поставщиками

-возможность привязки документов pdf, xls к заказам

-шифрование SSL/VPN

экспорт данных в pdf, xls

+ CRM- под вопросом

13 лет назад
evikon
Сергей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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