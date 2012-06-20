Много правок на сайте на wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок135 просмотров

Необходимо сделать много правок на сайте torgdecor.com

1- в Каталоге сделать левое меню, которое будет состоять из всех пунктов верхнего каталога и т.п.

Сколько за первую задачу возьмете? Задач ещё много- необходимо постоянно дорабатывать сайт.

WordPress
13 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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