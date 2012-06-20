Таймер обратного отсчета – горячие предложения

Здравствуйте. Необходимо написать таймер обратного отсчета, так же его нужно будет подключить через iframe к дизайну магазина работающего на WebAsyst Shop-Script.

Примеры таймеров:

_ttp://tanuki.ru/

_ttp://habrahabr.ru/post/138928/

_ttp://gagen.ru/

Требования:

Таймер должен поддерживать ротацию, как в Тануки "Лови момент".

Конфиг (возможность изменния настроек спец. предложений в конфиге):

Указать название сверху

Цена, спец-цена

Картинка

Текст под картинкой

Таймер, кол-во шт

Таймер должен работать с поддержкой cookie, что бы при заходе на другие страницы время не сбивалось, так же если в конфиге больше одного спец. предложения, то скрипт при каждом обращении должен отображать разную информацию.

Урл магазина, а так же необходимые размеры вышлю в личку.

Жду Ваших предложений.

Заранее спасибо!