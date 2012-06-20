Натянуть дизайн страниц (свертаны) на modx пример дизайна https://www.dropbox.com/s/9re9474bzwdfill/glavna93_magazin.png
Таймер обратного отсчета – горячие предложения
Здравствуйте. Необходимо написать таймер обратного отсчета, так же его нужно будет подключить через iframe к дизайну магазина работающего на WebAsyst Shop-Script.
Примеры таймеров:
_ttp://tanuki.ru/
_ttp://habrahabr.ru/post/138928/
_ttp://gagen.ru/
Требования:
Таймер должен поддерживать ротацию, как в Тануки "Лови момент".
Конфиг (возможность изменния настроек спец. предложений в конфиге):
Указать название сверху
Цена, спец-цена
Картинка
Текст под картинкой
Таймер, кол-во шт
Таймер должен работать с поддержкой cookie, что бы при заходе на другие страницы время не сбивалось, так же если в конфиге больше одного спец. предложения, то скрипт при каждом обращении должен отображать разную информацию.
Урл магазина, а так же необходимые размеры вышлю в личку.
Жду Ваших предложений.
Заранее спасибо!
Заявки фрилансеров
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