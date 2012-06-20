Новый движок сайта highload - mongo+python/php

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок161 просмотр

Требуется переписать существующий движок сайта (в глобальном топ500), текущий php+mysql уже плохо тянет, в пиковый час отдается миллион страниц. Предпочтение отдается питону и хорошему знанию монго, но вообще т.к. переписывать надо все, то принимаются любые интересные предложения от профессионалов. Код несложный и его не много, основная сложность - сделать качественную структуру данных.

MySQLPHPPython
13 лет назад
ArjLover
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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