Бот-регистратор

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Требуется бот для xxxxx

Заходим на страницу, кликаем «принять» -> зарегистрировать новый прием ->

далее в соответствии с поставленной задачей.

Грамотная обработка куки и вариации на тему юзерагентов обязательны.

Задачи храним в mysql базе.

Для формирования задачи, добавления в базу, просмотра списка, редактирования и удаления также пишем простой скрипт (php) .

Оплата WMR, банковский перевод или кэш в москве по факту принятия результатов труда. Без вариантов.

Студии мимо.

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MySQLPHP
13 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

klmnn
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klmnn
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