Парсер товара

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок151 просмотр

Нужно написать парсер описания товара, фотографий и цен для одного интренет-магазина.

13 лет назад
Muty
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Masloff
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Отличная работа! Работа сделана очень быстро, исполнитель всё время на связи, отвечает на вопросы практически мгновенно. Что важно, поскольку не задерживается работа. Не высокие цены, но работа выполнена на 100%.
Спасибо за сотрудничество. Задание понятно. Оплата мгновенная. Буду рад еще работать с данным заказчиком!

Заявки фрилансеров

Masloff
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад