Нужен скрипт по выделению галочками

Суть задачи:

1. На странице есть таблица с большим количеством строк, в каждой из которых есть в конце чекбокс (если важно, то это страница со ссылками Sape)

2. Страница открывается в Firefox (именно в нем ведется работа, через известный плагин Wink'a)

3. Необходимо сделать возможность чтобы можно было указать 1-ю строку (например, выделить на ней чекбокс), указать последнюю и дальше что-то нажать и чтобы скрипт или плагин выделил галочками все строки между указанными.

Подходит любая реализация.

Хоть локальная софтина.