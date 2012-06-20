Нужен скрипт по выделению галочками

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки133 просмотра

Суть задачи:

1. На странице есть таблица с большим количеством строк, в каждой из которых есть в конце чекбокс (если важно, то это страница со ссылками Sape)

2. Страница открывается в Firefox (именно в нем ведется работа, через известный плагин Wink'a)

3. Необходимо сделать возможность чтобы можно было указать 1-ю строку (например, выделить на ней чекбокс), указать последнюю и дальше что-то нажать и чтобы скрипт или плагин выделил галочками все строки между указанными.

Подходит любая реализация.

Хоть локальная софтина.

13 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$30
1 день
Рекомендую. Программист профи. Задачу выполнил качественно. Раньше обещанного срока. И учел все пожелания. Спасибо еще раз. Буду обращаться еще.
От души благодарю и рекомендую другим к сотрудничеству :-)

Заявки фрилансеров

gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад