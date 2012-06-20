Пользоват. и админ. интерфейс для букм. конторы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Уважаемые фрилансеры.

Требуется разработать Пользовательский и Админский интерфейсы плюс набор АПИ для связи с "ядром" (функционалом) онлайн Букмекерской конторы. Фактически требуется создать систему меню и фильтров для удобства поиска, отображения и обработки информации для админа и пользователя. Дизайн будет предоставлен (финальная часть работы - "прикрепить" его). ТЗ (подробное) будет предоставлено.

Сам функционал букмекерской конторы разработан, исходные данные будут предоставлены. Знаний в области ставок не требуется.

Мы пишем на Kohana 3.2 - работа на данном фреймворке приветствуется но не обязательны. Скорость исполнения данной работы также приветствуется. Бюджет обсуждается.

Работа может быть "с продолжением" по вашему желанию.

13 лет назад
BryanNN
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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