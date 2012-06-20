есть слайдер для joomla 1.5 необходимо сделать его резиновым
Пользоват. и админ. интерфейс для букм. конторы
Уважаемые фрилансеры.
Требуется разработать Пользовательский и Админский интерфейсы плюс набор АПИ для связи с "ядром" (функционалом) онлайн Букмекерской конторы. Фактически требуется создать систему меню и фильтров для удобства поиска, отображения и обработки информации для админа и пользователя. Дизайн будет предоставлен (финальная часть работы - "прикрепить" его). ТЗ (подробное) будет предоставлено.
Сам функционал букмекерской конторы разработан, исходные данные будут предоставлены. Знаний в области ставок не требуется.
Мы пишем на Kohana 3.2 - работа на данном фреймворке приветствуется но не обязательны. Скорость исполнения данной работы также приветствуется. Бюджет обсуждается.
Работа может быть "с продолжением" по вашему желанию.
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