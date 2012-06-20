Перенос сайта joomla 1,5 на joomla 1,7 или 2,5

Нужно произвести миграцию joomla 1.5 на 2.5 или 1.7 - www.ledlux.eu...........test на котором стоит joomla 1,7 - www.ledlux.eu/test-ledlux

Это уже перенесенный сайт на новый шаблон и версию

мне надо всю базу со старого сайта с картинками И так далее перенести на test-ledlux

Ну и чтобы все работало

Сейчас например cart на новом шаблоне не работает