Требуется написать скрипт для контакта по загрузке фотографии к аккаунтам Фотографии и альбомы берем с сайта экспортированого файла Описание к фотографиям дописываем в файле excel. - Многопоточность - ...
Битрикс: Внести несколько правок
Необходимо внести несколько косметических правок в проект на битриксе.
- по верстке
- немнного поменять логику приожения
Заявки фрилансеров
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