Битрикс: Внести несколько правок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Необходимо внести несколько косметических правок в проект на битриксе.

- по верстке

- немнного поменять логику приожения

13 лет назад
cat_crash2
Третьяков 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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