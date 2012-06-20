Доработка сайта на UMI.CMS

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Нужен программист к UMI CMS для доработок и правок, устранения неисправностей на 2 сайтах.

13 лет назад
irapromweb
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров