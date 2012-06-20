Поправить слайдер в Joomla

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Нужно поправить слайдер в Joomla 1.5 mod_jaslideshow2.

Есть слайдер, почему-то при выборе отображения слайдера из статей категории картинки идут битые. Нужно помочь исправить это.

Работу нужно сегодня сделать. Оплата в Яндекс-деньгах.

Joomla
13 лет назад
den82
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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Нет заявок фрилансеров