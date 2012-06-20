Нужно создать двухъязычный корпоративный сайт на Django, верстка есть Язык выбирать автоматически. контакт gtalk: eточкаchegevara@gmaildotcom
Поправить слайдер в Joomla
Нужно поправить слайдер в Joomla 1.5 mod_jaslideshow2.
Есть слайдер, почему-то при выборе отображения слайдера из статей категории картинки идут битые. Нужно помочь исправить это.
Работу нужно сегодня сделать. Оплата в Яндекс-деньгах.
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