Снижение нагрузки и оптимизация скриптов сайта

> на сайте http://natalianevzorova.ru стали возникать ошибки с конца мая по

> сегодняшний день Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to

> allocate memory for pool.

Ответ ТЕХподдержки хостинга

Данное предупреждение говорит о том, что скрипту не хватает памяти.

Рекомендуем изменить тип сайта на php5.3(APC)

Если ситуация останется актуальной, то потребуется оптимизировать скрипты

сайта или перейти на тарифный план с большими лимитами

Изменила типа сайта.. сегодня целый день сайты лежали. Так как были технические проблемы на хостинге.

После восстановительных работ ситуация не улучшилась. Не знаю связано ли это с тех работами, которые ведутся на хостинге или нет.

ЗАДАНИЕ:

1. Просмотреть сайт

2. исправить или оптимизировать скрипты, чтобы уменьшить нагрузку на CPU

3. дать консультацию по проблеме.

есть второй сайт на этом же хостинге...там такой надписи не возникает, НО с сайта пропало все меню после тех проблем на хостинге.