Сверстать страницу, переверстать галерею

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Закрыт2 заявки104 просмотра

Здравствуйте. Требуется доработать сайт на Joomla

Задачи:

1. Есть сайт в двух версиях, html/flash

Требуется на сайте версии html сделать дополнительную страницу с выбором версии.

Оплата по факту ЯД/альфа банк

HTMLJoomla
13 лет назад
olrobert
Юлия 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров