Написать и интегрировать формулу расcчета задаваемых параметров в самописную cms
Переписать модуль vBExperience
vBExperience - это модуль для форума vbulletin.
Необходимо переписать модуль vBExperience под требования форума.
Вы должны очень хорошо владеть программированием под vbulletin 3.8.x, нужно будет очень хорошо оптимизированное решение, т/к форум довольно большой.
Конкретного т/з не будет, будут определенные пожелания, после чего будем смотреть результат, если нам это не нравится дорабатываем или переделываем снова, до результата который нас устроит.
Работу я оцениваю на 15 дней, по 5 часов работы в день.
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