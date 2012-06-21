vBExperience - это модуль для форума vbulletin.

Необходимо переписать модуль vBExperience под требования форума.

Вы должны очень хорошо владеть программированием под vbulletin 3.8.x, нужно будет очень хорошо оптимизированное решение, т/к форум довольно большой.

Конкретного т/з не будет, будут определенные пожелания, после чего будем смотреть результат, если нам это не нравится дорабатываем или переделываем снова, до результата который нас устроит.

Работу я оцениваю на 15 дней, по 5 часов работы в день.

вопросы в ПМ