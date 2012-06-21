Повторить: всплывающая кнопка над картинкой

http://asgroupclients.com/luxor/about3.html#

в правой колонке есть картинка "No Mercy"

нужно добиться такого же эффекта

Нужен скрипт или что угодно с помощью которого я смогу ставить точно такой же эффект у себя на сайте на другие картинки. при этом всплывающих кнопки должно быть 2