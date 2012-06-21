Повторить: всплывающая кнопка над картинкой

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Закрыт7 заявок147 просмотров

http://asgroupclients.com/luxor/about3.html#

в правой колонке есть картинка "No Mercy"

нужно добиться такого же эффекта

Нужен скрипт или что угодно с помощью которого я смогу ставить точно такой же эффект у себя на сайте на другие картинки. при этом всплывающих кнопки должно быть 2

HTML
13 лет назад
ttdot
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Sunday
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Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад