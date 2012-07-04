Здравствуйте! Самописный сайт (Php, html), требует доработки в плане дизайна (также на вас будет возложена верстка, программинг). Визуальная идея по дизайну имеется.
Разработка внутр. сайта для небольшой компании
Добрый день.
Необходимо разработать внутренней сйт для компании занимающейся организацией проверок "тaйными пoкупaтелями".
Весьма поверхностное ТЗ во вложении.
Понятно, что окончательное согласование цены и сроков возможно только после более подробного обсуждения проекта, однако прошу вас указать примерные сроки и стоимость проекта.
Готов ответить на вопросы в личке. Подробное обсуждение с выбранным исполнителем.
Предложения скрыты.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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