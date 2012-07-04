Разработка внутр. сайта для небольшой компании

Добрый день.

Необходимо разработать внутренней сйт для компании занимающейся организацией проверок "тaйными пoкупaтелями".

Весьма поверхностное ТЗ во вложении.

Понятно, что окончательное согласование цены и сроков возможно только после более подробного обсуждения проекта, однако прошу вас указать примерные сроки и стоимость проекта.

Готов ответить на вопросы в личке. Подробное обсуждение с выбранным исполнителем.

Предложения скрыты.

Спасибо.