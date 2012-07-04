Разработка внутр. сайта для небольшой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок155 просмотров

Добрый день.

Необходимо разработать внутренней сйт для компании занимающейся организацией проверок "тaйными пoкупaтелями".

Весьма поверхностное ТЗ во вложении.

Понятно, что окончательное согласование цены и сроков возможно только после более подробного обсуждения проекта, однако прошу вас указать примерные сроки и стоимость проекта.

Готов ответить на вопросы в личке. Подробное обсуждение с выбранным исполнителем.

Предложения скрыты.

Спасибо.

13 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$400
7 дней
Работать с Максимом было очень приятно во всех отношениях. Были чётко согласованы сроки, которые были соблюдены. Постоянно на связи. В заказе не было чёткого ТЗ, но он входил в положение и "на лету" вносил правки. В результате я получил то, что хотел за приемлемый бюджет. Дальнейшее развитие системы будет доверено Максиму. Большое спасибо за профессиональный подход!
Дмитрий прекрасный заказчик. Точно сформированное задание, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад