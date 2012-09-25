Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок286 просмотров

Здравствуйте!

Самописный сайт (Php, html), требует доработки в плане дизайна (также на вас будет возложена верстка, программинг).

Визуальная идея по дизайну имеется.

HTMLPHP
13 лет назад
Che_Bogdan
Богдан 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alffcpu
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Александр справился с задачей на отлично, попутно проделал работу ранее не оговоренную. Отработал на совесть. Всегда рад сотрудничеству с подобными исполнителями. Удачи !!!
Хороший заказчик. Четкая постановка задания. Своевременная оплата. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

alffcpu
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад