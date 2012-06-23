Здравствуйте! Самописный сайт (Php, html), требует доработки в плане дизайна (также на вас будет возложена верстка, программинг). Визуальная идея по дизайну имеется.
Скрипт/программа для обработки картинок
Здравствуйте, уважаемые веб-лансеры!
Нужен скрипт для обработки картинок (обрезка логотипов)
Задание следующее:
Есть две картнинки:
1. 1024х768 (без логотипа)
2. 1600х1200 (с логотипом)
Нужно:
1. Ресайз картинки 1 до размеров 1600х1200
2. На картинку 2, в место с логотипом, скопировать такую же область с картинки 1
3. Обрезать верхнюю и нижнюю часть картинки 2 с надписями
4. Привести картинку 2 к размеру 1600х1200 (пропорционально)
5. Провести легкое сглаживание
6. Сохранить
Нюанс:
- скрипт должен работать с папками и подпапками, сохраняя результат в отдельную папку сохраняя ее структуру. (возможно, для этих целей использовать photoshop автоматизацию и сценарии)
- размер картинки должен быть до 0.5 мб
Оплата по факту выполнения работы
Презентация на вашем рабочем столе через скайп
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Необходимо создать снайпер-сервис для аукционов наподобие www.ezsniper.com или www.snippys.net со всеми необходимыми функциями включая интеграцию с PayPal и WebMoney, а также партнёрской программой. Более подробно - в прикреплённом файле (Specification - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходим парсер с форума на движке VBulletin 3.8.7, буду заливать на идентичный движек. Бюджет $20, цену выше не предлагать. Подробности ICQ: 2922690Закрыт13 лет назад
- $500
Сейчас верстается дизайн. Необходима оценка интеграции верстки в Битрикс с дальнейшей интеграцией.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
http://asgroupclients.com/luxor/about3.html# в правой колонке есть картинка "No Mercy" нужно добиться такого же эффекта Нужен скрипт или что угодно с помощью которого я смогу ставить точно такой же эффект ...Закрыт13 лет назад
- $35
Написать и интегрировать формулу расcчета задаваемых параметров в самописную cmsЗавершен13 лет назад
Добрый день! Имеется существующий сайт, необходимо организовать автоматический парсинг (граббинг и перенос) контента с него на движок CMS WordPress. При обращении в ЛС скину адрес сайта, откуда его необходимо забирать. От вас ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
vBExperience - это модуль для форума vbulletin. Необходимо переписать модуль vBExperience под требования форума. Вы должны очень хорошо владеть программированием под vbulletin 3.8.x, нужно будет очень хорошо оптимизированное решение, ...Закрыт13 лет назад
- $600
Нужно сделать для сайта автоматизацию действий. (Эмуляцию пользователя) Уже есть начальная структура проэкта. Язык программирования JAVA + Selenium стучите в аську обсудим 295987666Закрыт13 лет назад
Укажите цену и срок по макету. Движок нужен wordpressЗавершен13 лет назад