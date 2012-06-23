Скрипт/программа для обработки картинок

Здравствуйте, уважаемые веб-лансеры!

Нужен скрипт для обработки картинок (обрезка логотипов)

Задание следующее:

Есть две картнинки:

1. 1024х768 (без логотипа)

2. 1600х1200 (с логотипом)

Нужно:

1. Ресайз картинки 1 до размеров 1600х1200

2. На картинку 2, в место с логотипом, скопировать такую же область с картинки 1

3. Обрезать верхнюю и нижнюю часть картинки 2 с надписями

4. Привести картинку 2 к размеру 1600х1200 (пропорционально)

5. Провести легкое сглаживание

6. Сохранить

Нюанс:

- скрипт должен работать с папками и подпапками, сохраняя результат в отдельную папку сохраняя ее структуру. (возможно, для этих целей использовать photoshop автоматизацию и сценарии)

- размер картинки должен быть до 0.5 мб

Оплата по факту выполнения работы

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