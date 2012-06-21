Переработать flash шапку сайта в обычную

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Добрый день! Есть сайт у него на двух страницах используется две разные флеш шапки,требуется переработать флеш шапку через яваскрипт и анимациии чтобы она работала без флэш и коректно отображалась под все платформы.

JavaScript
13 лет назад
KR-YA
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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