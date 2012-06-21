На 4 стадии установки движка пишет следующее Вероятно, каталог, используемый для сохранения параметров сессии, не доступен для записи - поддержка сессий Да Нет. Вероятно, каталог, используемый для сохранения параметров сессии, не доступен ...
Многопоточный переводчик через google.translate
Нужно написать многопоточный переводчик таблиц БД (mysql) через google.translate (бесплатный сервис)
Скрипт-переводчик должен быть очень хорошо настраиваемый (таймауты обращений к сервису, количество запросов в сутки).
Реализована поддержка прокси-серверов. (возможность добавлять, удалять, проверять не забанены ли).
Должна быть возможность проверять текущее состояние перевода (сколько уже переведено, сколько осталось).
Как работает многопоточность:
Каждую запись (строку) в таблице переводит один поток. Один поток переводит все поля (столбцы) в данной строке, а если поле очень большое (длинная запись), то скрипт разбивает его на части по длинне (количеству символов) с учетом разделительных знаков (точка, запятая) и слов (слово на части не разбивает). В случае если гугл выдает ошибку и все поля не переведены, то запись считается не переведенной.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Скрипт стоп-листЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, есть хмтл + ксс код, нужно перенести его в пдф средаствами пхп так, что б отображало как в браузере. то что нужно повторить тут http://zend-frameworks.com/pdf/resume7_pdf.htmlВеб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Речь идет о сайте oscomp.ru На его основе необходимо сделать приложение для iPhone и Android. С сохранением всех функций, а также с возможностью внесения последующих изменений. Перед началом работы потребуется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Есть сайт у него на двух страницах используется две разные флеш шапки,требуется переработать флеш шапку через яваскрипт и анимациии чтобы она работала без флэш и коректно отображалась под все платформы.Закрыт13 лет назад
- $5
Добрый день! Почтовик высылает сообщения от разных приложений с разными заголовками но с одного адреса. Нужны пара строк скрипта, чтобы задать одинаковое поле FROM сообщения электронной почты. Есть: - ...Закрыт13 лет назад
Требуется сделать Ротатор рекламных баннеров для партнерской программы. Примерно такого типа:Закрыт13 лет назад
- $15
Здравствуйте, уважаемые веб-лансеры! Нужен скрипт для обработки картинок (обрезка логотипов) Задание следующее: Есть две картнинки: 1. 1024х768 (без логотипа) 2. 1600х1200 (с логотипом) ...Завершен13 лет назад
- $500
Необходимо создать снайпер-сервис для аукционов наподобие www.ezsniper.com или www.snippys.net со всеми необходимыми функциями включая интеграцию с PayPal и WebMoney, а также партнёрской программой. Более подробно - в прикреплённом файле (Specification - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать внутренней сйт для компании занимающейся организацией проверок "тaйными пoкупaтелями". Весьма поверхностное ТЗ во вложении. Понятно, что окончательное согласование цены и сроков возможно только после более подробного обсуждения проекта, ...Завершен13 лет назад