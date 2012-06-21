Многопоточный переводчик через google.translate

Нужно написать многопоточный переводчик таблиц БД (mysql) через google.translate (бесплатный сервис)

Скрипт-переводчик должен быть очень хорошо настраиваемый (таймауты обращений к сервису, количество запросов в сутки).

Реализована поддержка прокси-серверов. (возможность добавлять, удалять, проверять не забанены ли).

Должна быть возможность проверять текущее состояние перевода (сколько уже переведено, сколько осталось).

Как работает многопоточность:

Каждую запись (строку) в таблице переводит один поток. Один поток переводит все поля (столбцы) в данной строке, а если поле очень большое (длинная запись), то скрипт разбивает его на части по длинне (количеству символов) с учетом разделительных знаков (точка, запятая) и слов (слово на части не разбивает). В случае если гугл выдает ошибку и все поля не переведены, то запись считается не переведенной.