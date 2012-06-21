ищу грамотного специалиста joomla+ vm тз исполнителю доработки поправки по сайту на joomla (1.5) + VM (1.1.4)
Сделать сео-ссылки на Оpencart
Здравствуйте, нужно сделать сео url на магазине opencart. Пишите цены и сроки.вот пример сайта http://mechitov.ru/
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