Есть свой канал Youtube. Надо сделать, чтобы на сайте отображались видео с канала. Система: Joomla Пример: http://omar84.com/demo-1 Чем проще решение, тем лучше.
Нужно внести корректировки
нужно внести корректировки
движок вордпресс
Заявки фрилансеров
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