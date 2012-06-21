Asp.net MVC + webforms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок77 просмотров

требуется программист для поддержки нескольких проектов.

один на MVC, второй на Webforms

Желательно из Украины.

ASP.NET
13 лет назад
greebn9k
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров