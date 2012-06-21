Взломали сайт

Сайт babyobzor.com.ua Необходимо сделать дополнительное поле для краткого описания обзора, который будет доступен к просмотру только когда заходишь в конкретный обзор: http://babyobzor.com.ua/content/kolyaska-3-v-1-nurse-look-pro. Это поле должно находится сразу под видеообзором. Заинтересовавшимся в работе объясню кокретней. ...