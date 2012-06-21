Взломали сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок243 просмотра

Нужно удалить данный взлом. Сайт

http://pnk-perm.ru

В течении часа

13 лет назад
fenux
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад