Доработка модуля vBExperience

Необходимо доработать модуль vBExperience или написать свой с нуля, а именно:

Нужен функционал начисления бонусных баллов за написание сообщений на форуме.

1. Вывести под аватаром пользователя текущее количество бонусных балов.

2. Сделать страничку со статистикой информации о полученных балах. Сколько и за что.

3. Возможность указать значение количества начисляемых баллов в настройках темы.

4. Удалить лишний функционал что бы не загружал форум.

Форум версии 3.8.x

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