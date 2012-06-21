Доработка модуля vBExperience

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Необходимо доработать модуль vBExperience или написать свой с нуля, а именно:

Нужен функционал начисления бонусных баллов за написание сообщений на форуме.

1. Вывести под аватаром пользователя текущее количество бонусных балов.

2. Сделать страничку со статистикой информации о полученных балах. Сколько и за что.

3. Возможность указать значение количества начисляемых баллов в настройках темы.

4. Удалить лишний функционал что бы не загружал форум.

Форум версии 3.8.x

Цена/Сроки. Вопросы в PM

13 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров