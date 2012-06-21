Создание полей для краткого описания на Drupal 6.2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка91 просмотр

Сайт babyobzor.com.ua

Необходимо сделать дополнительное поле для краткого описания обзора, который будет доступен к просмотру только когда заходишь в конкретный обзор: http://babyobzor.com.ua/content/kolyaska-3-v-1-nurse-look-pro. Это поле должно находится сразу под видеообзором. Заинтересовавшимся в работе объясню кокретней. Предлагайте свою цену.

Drupal
13 лет назад
bosanogka
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделано за 38 минут. Скорость и ответсвенность на высоте. Надеюсь на дальнейшую работу.
Четко поставленное задание, оперативная оплата - рекомендую

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад