Обработка списка ссылок (изменение анкора + текст)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Есть список ссылок, кейвордов и файлов с текстом (все в вложенном файле)

ПХП. С сылками нужно провести следующие операции

1. к 1/3 общей массы ссылок добавить title="keyword"

2Удалить текст анкора и подставить туда полную ссылку по типу

A. 15% - http://site.com/key-word-1.html . Добавление приставки http:// или отсутствие его рандомно

Б. 5% – то же что и во втором пункте только использовать сам домен (http://)site.com

3. - добавить текст из файла (Текстовые файлы с навзванием кейворд.тхт с содрежат строки с кейвордом, с соответствуещго файла нужн рандомно взять одну строку)

А. 30% - заменяем кейворд в тексте на кейворд с сылкой

Б. 10% - добавляем рандомно в тексте ссылку с замененой анкора на случайное слово here, click, read, there, site.

В. 10% - рандомно в тексте ссылку с замененой анкора на ссылку

4. 10% - обрезаем анкор до двух последних слов

5. 20% - ничего не делать

Пример

имеется список ссылок в виде

key word 1

key word 2

key word 3

key word 4

key word 5

key word 6

На выходе получаем

key word 1

site.com/key-word2.html

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore key word 3 magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat click here

site.com

key word6

HTMLPHP
13 лет назад
Levitt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ak200365
Кименко 
60 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Справился с ТЗ в полной мере, более того, не пришлось ожидать написание, так как Александр выполнил задание ещё на этапе выбора!

Заявки фрилансеров

ak200365
Кименко 
60 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад