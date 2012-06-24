Обработка списка ссылок (изменение анкора + текст)

Есть список ссылок, кейвордов и файлов с текстом (все в вложенном файле)

ПХП. С сылками нужно провести следующие операции

1. к 1/3 общей массы ссылок добавить title="keyword"

2Удалить текст анкора и подставить туда полную ссылку по типу

A. 15% - http://site.com/key-word-1.html . Добавление приставки http:// или отсутствие его рандомно

Б. 5% – то же что и во втором пункте только использовать сам домен (http://)site.com

3. - добавить текст из файла (Текстовые файлы с навзванием кейворд.тхт с содрежат строки с кейвордом, с соответствуещго файла нужн рандомно взять одну строку)

А. 30% - заменяем кейворд в тексте на кейворд с сылкой

Б. 10% - добавляем рандомно в тексте ссылку с замененой анкора на случайное слово here, click, read, there, site.

В. 10% - рандомно в тексте ссылку с замененой анкора на ссылку

4. 10% - обрезаем анкор до двух последних слов

5. 20% - ничего не делать

Пример

имеется список ссылок в виде

key word 1

key word 2

key word 3

key word 4

key word 5

key word 6

На выходе получаем

key word 1

site.com/key-word2.html

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site.com

key word6