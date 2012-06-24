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Обработка списка ссылок (изменение анкора + текст)
Есть список ссылок, кейвордов и файлов с текстом (все в вложенном файле)
ПХП. С сылками нужно провести следующие операции
1. к 1/3 общей массы ссылок добавить title="keyword"
2Удалить текст анкора и подставить туда полную ссылку по типу
A. 15% - http://site.com/key-word-1.html . Добавление приставки http:// или отсутствие его рандомно
Б. 5% – то же что и во втором пункте только использовать сам домен (http://)site.com
3. - добавить текст из файла (Текстовые файлы с навзванием кейворд.тхт с содрежат строки с кейвордом, с соответствуещго файла нужн рандомно взять одну строку)
А. 30% - заменяем кейворд в тексте на кейворд с сылкой
Б. 10% - добавляем рандомно в тексте ссылку с замененой анкора на случайное слово here, click, read, there, site.
В. 10% - рандомно в тексте ссылку с замененой анкора на ссылку
4. 10% - обрезаем анкор до двух последних слов
5. 20% - ничего не делать
Пример
имеется список ссылок в виде
На выходе получаем
key word 1
site.com/key-word2.html
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site.com
key word6
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