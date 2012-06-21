Вывод кол-ва товаров и сумму из корзины на главную

Сайт http://igrushki-v-tambove.ru

1. Под надписью Ваша корзина надо сделать вывод кол-ва товаров на главную и сумму заказа.

Как тут: http://www.detmir.ru/

В корзине ХХ товаров

На сумму ХХ руб.

Только не на синем квадратике , а на зелёном как цвет на сайте

2. В категориях товаров Убрать возможность выбора кол-ва товаров на странице ("показать по#") . Оставить по 20 (без выбора)

Ваши предложения по цене и срокам?