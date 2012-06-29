Alessander2

Сергей Alessander2

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
skyter777
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Создание java скрипта
Обратился за создание Javа скрипта. Сделал все в лучшем виде и очень быстро. Настоятельно рекомендую!
tradzt
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Правки по OpenCart
Сделал все быстро и хорошо. Рекомендую!