Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Сергей
Alessander2
Alessander2
34 года
Россия
/
Москва
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
skyter777
33 года
Украина
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
22 отзыва
$5
10 баллов
11 лет назад
Создание java скрипта
Обратился за создание Javа скрипта. Сделал все в лучшем виде и очень быстро. Настоятельно рекомендую!
Святослав Чолач
tradzt
30 лет
Украина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
12 лет назад
Правки по OpenCart
Сделал все быстро и хорошо. Рекомендую!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
2
Свернуть сайдбар