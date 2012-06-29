Правки по OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки112 просмотров

Нужно сделать ссылки http://mechitov.ru/index.php?route=information/contact такие http://mechitov.ru/contact

Opencart
13 лет назад
tradzt
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Alessander2
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Сделал все быстро и хорошо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alessander2
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад