Необходимо доработать модуль рассылки для DLE. Ранее писался другим программистом. При непосредственно рассылке использует скрипт движка DLE. Проблемы - рассылка перестала отправляться всем пользователям. Иногда отправляется, иногда нет. Скорее всего причина в кривости ...
Скрипт с использованием google maps API
Добрый день,
нужен сайт-скрипт с использованием google.maps API
на карте в режиме реального времени нужно отображать прогресс определенных данных по странам европы
изначально каждая страна на карте закрашена в красный цвет. И цифра 0 из N ( верхняя граница для этой страны ) указана на стране. Скрипт динамически раз в минуту ( настраивается) проверяет данные на сервере (которые харанятся либо в базе, либо в файле) и обновляет изменение прогресса. У каждой страны своя верхняя граница ( настраивается ). При приближении цифры к верхней границе цвет плавно меняется от красного к зеленому( цвет настраивается ). А при превышении увеличивается прозрачность цвета вплоть до 100%
Пример карты со странами
все координаты стран есть тут
http://www.geocodezip.com/v3_FusionTablesLayer_worldmap_linkto.html
также периодически нужно "выводить фото с текстом над определенной страной – информация о фото, текст и над какой страной будет также обновляться либо в файле либо в базе
Обязательно указывайте сроки и стоимость. Также обязателен опыт в написании подобных скриптов с возможностью показать пример
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