Добрый день,

нужен сайт-скрипт с использованием google.maps API

на карте в режиме реального времени нужно отображать прогресс определенных данных по странам европы

изначально каждая страна на карте закрашена в красный цвет. И цифра 0 из N ( верхняя граница для этой страны ) указана на стране. Скрипт динамически раз в минуту ( настраивается) проверяет данные на сервере (которые харанятся либо в базе, либо в файле) и обновляет изменение прогресса. У каждой страны своя верхняя граница ( настраивается ). При приближении цифры к верхней границе цвет плавно меняется от красного к зеленому( цвет настраивается ). А при превышении увеличивается прозрачность цвета вплоть до 100%

Пример карты со странами

​http://greatname.se/freedom/

все координаты стран есть тут

​http://www.geocodezip.com/v3_FusionTablesLayer_worldmap_linkto.html

также периодически нужно "выводить фото с текстом над определенной страной – информация о фото, текст и над какой страной будет также обновляться либо в файле либо в базе

Обязательно указывайте сроки и стоимость. Также обязателен опыт в написании подобных скриптов с возможностью показать пример