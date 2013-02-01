Приватно для Науменко Евгения (hiberok)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка143 просмотра

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13 лет назад
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$120
10 дней
Великолепный исполнитель, сделал все, что от него требовалось и даже больше. Всегда на связи, моментально исправляет недочеты. Всем советую как ответственного, профессионального фрилансера. +10 баллов.
Все устроило. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
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