Разработка модуля для Billmanager

Нужно сделать на сайте он-лайн бронирование. Чтобы люди заходили на сайт компании Лидер, бронировали на сайте тур, а вся база по бронированию работала на информации с сайта http://www.ntk-intourist.kz т.е. находились на сайте Лидера, ...