Необходим модуль для регистрации доменов через API - регистратор RegNames. Описание API регистратора - https://order.regnames.ua/apidoc.php Выслушаю все предложения..
Разработка модуля для Billmanager
Необходим модуль для регистрации доменов через API — регистратор RegNames.
Описание API регистратора — https://order.regnames.ua/apidoc.php
Выслушаю все предложения..
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